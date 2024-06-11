Şaşmaz Sanayi Sitesi\'nde İnternet Dolandırıcılığı Operasyonu

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Şaşmaz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinde internetten verdikleri ilanlarla tamir ve parça değişimi için anlaştıkları kişileri dolandırdıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde hileli işlemlerle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "yağma", "güveni kötüye kullanma", "nitelikli hırsızlık", "resmi belgede sahtecilik", "kasten yaralama", "mala zarar verme", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından gözaltı kararı verilen 23 şüpheliden 16'sını gözaltına aldı.

Zanlılardan birinin yurt dışında olduğu, 3'ünün cezaevinde bulunduğu ve firari 3 şahıs için de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 milyon 200 bin lira, 4 ruhsatsız tabanca, 225 fişek ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi.