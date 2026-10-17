Ankara'da jandarma operasyonunda gözaltına alınan 32 şüpheliden 7'si tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, 33 şüphelinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak", "2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun'a muhalefet" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik işlemler devam ediyor.

Şüphelilerden 21'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Tutuklama talebiyle sevk edilen şüphelilerden 7'si hakkında tutuklama, 4'ü hakkında da adli kontrol tedbiri kararı verildi.