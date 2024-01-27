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Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen araç parçalarını piyasaya süren 5 kişinin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi.

27.01.2024 - 00:35,
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ANKARA'da yurt dışından kaçak yollarla getirdikleri araç parçalarını piyasaya sürdüğü tespit edilen 5 şüpheli yakalanırken, çok sayıda kaçak araç parçası ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda; yurt dışından Türkiye'ye kaçak yollarla araç motorları ve parçaları getirerek piyasaya süren 5 kişinin kimliğini saptadı. Tespit edilen kişilere yönelik, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi İvedik Organize Sanayi Bölgesi ve Mamak ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 adet lükb marka otomobil, 188 adet farklı markalarda araç motoru, 84 adet araç farı, 50 adet araç airbag, 31 adet araç göstergesi ve 11 adet araç şanzımanı ele geçirdi. (DHA)

Ankara\'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ankara'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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