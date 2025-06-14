Ankara'da Kademeli Su Tarifesi Düzenlemesi - Son Dakika
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Ankara'da Kademeli Su Tarifesi Düzenlemesi

14.06.2025 16:13
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ASKİ, su kaynaklarını korumak için kademeli su tarifesinde değişiklik yaptı; 78% aboneden etkilenmeyecek.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki su kaynaklarının korunmasını sağlamak amacıyla kademeli su tarifesinde yeniden düzenleme yaptı.

ABB Meclisi haziran ayı beşinci birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin oylandığı toplantıda, ASKİ Genel Müdürlüğünce uygulanacak kademeli su tarifesinin belirlenmesini içeren Hukuk ve Tarifeler Komisyonu raporu tartışıldı.

Raporda, uygulamayla, ASKİ'nin herhangi bir ek gelir elde etme, yeni ekonomik kaynak oluşturma amacının bulunmadığı belirtildi.

Kademeli tarife uygulamasından konut abonelerinin yaklaşık yüzde 78'inin hiç etkilenmeyeceği kaydedilen raporda, amacın, yüksek tüketim gerçekleştirilen konut abonelerinin tasarrufa teşvik edilmesi olduğu kaydedildi.

Ankara'daki barajlara gelen su miktarındaki düşüşten dolayı su kaynaklarının korunmasını sağlamak ve suda tasarruf ilkesini toplumsal bir alışkanlık haline dönüştürmek amacıyla mevcut kademeli tarifenin sınırlarının güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

"0-10 metreküp aralığındakilere yüzde 10 indirim yapılmasını teklif edeceğiz"

Rapora ilişkin konuşan Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Burak Koç, Ankara'da yaşayanlara suyu eşit ve adil şekilde ulaştırmayı amaçladıklarını belirterek, "Bu kıtlık döneminde de en uygun şekilde kullanılması için bu tarifede artış yapılması zorunluluğuna gidilmiştir. Kesinlikle normal ailelerin faturalarına yansıma olmayacak. Suyu en çok kullanan ailelere indirim yapacağız. Buradaki tek amacımız insanları bu metreküp aralığında kullanmaya teşvik etmek." dedi.

Koç, barajlardaki doluluk oranının yüzde 80-90 seviyelerine gelmesi durumunda suda indirim yapılması teklifi vereceğini aktararak, "0-10 metreküp aralığında yüzde 10 indirim uygulanacak, 10-15 metreküp aralığında artış ya da eksilme olmayacak. 15-30 metreküp aralığında mevcut tarifenin üç katı, 30 metreküp aralığında da 5 kat artırılmasını, iş yerlerinde 100 metreküpten sonra iki kat olarak uygulanmasını talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Burada bir samimiyetsizlik durumu ortadadır"

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, suya zam yaparak tasarruf sağlamanın doğru bir karar olmadığını ifade ederek, "Sayın Belediye Başkanı (Mansur Yavaş) göreve gelmeden önce su fiyatlarının pahalı olduğunu, indirim yapacağını, sudan para kazanılmasının doğru olmadığını defalarca söyledi. Biz de bu kürsüden defalarca gündeme getirdik. Ancak göreve geldiği günden itibaren her fırsatta suya zam yapmak için elinden geleni yaptı. Burada bir samimiyetsizlik durumu ortadadır." diye konuştu.

Kademeli su tarifesinde komisyon başkanının teklifi, konuşmaların ardından oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Birinci Başkanvekili Işık, 7 Temmuz'da toplanmak üzere oturumu kapattı.

Sosyal yardım alan konut aboneleri uygulamadan etkilenmeyecek

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yeni kademeli su tarifesinde, aylık ilk tüketim kademeleri 15 metreküpe kadar olan konut aboneleri, 16'ncı metreküpten 30 metreküpe kadar aştıkları her bir metreküp için 41 lira 37 kuruş olan ilk kademe ücretinin üç katı, yani 124 lira 11 kuruş ödeme yapacak.

30 metreküpün aşıldığı durumda ise ilk kademe ücretinin beş katı, yani metreküp başına 206 lira 85 kuruş ödenecek.

Suya her bir metreküp için 10 metreküpe kadar 1 lira ödeyen sosyal yardım alan konut aboneleri ise kademeli su tarifesinden etkilenmeyecek.

İlk kademe sınır tüketimde 100 metreküpe kadar metreküp başına 105 lira 42 kuruş ödeyen iş yeri aboneleri, 101'inci metreküp ve üzerinde aştıkları her bir metreküp için 210 lira 84 kuruş ödeyecek.

Kaynak: AA

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