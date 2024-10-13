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Ankara'da Kadın Cinayetlerine Protesto

Ankara\'da Kadın Cinayetlerine Protesto

Üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerine karşı Ulus Meydanı'nda basın açıklaması yaptı.

13.10.2024 19:16
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Ankara'da "Yüksek Türk Gençliği" platformuna üye üniversite öğrencileri, kadın cinayetlerini protesto etti.

Platform üyeleri, Ulus Meydanı'nda bir araya gelerek kadın cinayetlerine karşı basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Bekir Saka, kadına ve çocuğa yönelik şiddetin, kendilerini derinden etkileyen bir mesele olduğunu belirtti.

Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin, Türk gençliği için milli bir sorun olduğu değerlendirmesinde bulunan Saka, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca kadına değer vermeyen toplumlar zamanla yıkılmaya mahkum olmuştur. Kadın ve çocuk toplumun yapı taşıdır. Kadınsız ve çocuksuz bir gelecek asla mümkün değildir.

Geleceğimiz için kadını ve çocuğu korumak, Türk milletinin bir vazifesidir. Tarih boyunca kültürümüzde kadın her zaman erkeğe denktir ve denk olmaya devam edecek. Kadını obje olarak gören toplumların sonu her zaman hüsran olmuştur."

Açıklamanın ardından grup, kadın cinayetlerini protesto eden sloganlar atarak olaysız şekilde dağıldı.

Kaynak: AA

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