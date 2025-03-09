Ankara'da Kadınlar Günü Yürüyüşü

(ANKARA)- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ankaralı kadınlar ve LGBTİQ artı bireyler gece yürüyüşü düzenledi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Ankaralı kadınlar Yüksel Caddesi'nden Sakarya Caddesi'ne "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor", "Kadın cinayetleri politiktir, trans cinayetleri politiktir", "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin job, inadına isyan, inadına özgürlük, "Jin jiyan azadi", "Asla yalnız yürümeyeceksin" sloganlarıyla yürüdü.
Yüksel Caddesi'nden Sakarya Caddesi'ne "İnadımız, mücadelemiz sınırsız özgür olana dek feminist isyandayız" pankartının arkasından yürüyen yüzlerce kadın ve LGBTİQ artı bireyler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.
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