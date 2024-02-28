Ankara\'da kaldırımda 2 yaya ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

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Ankara'da 25 Şubat'ta kaldırımdaki 2 yayanın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde 25 Şubat'ta saat 22.20 sıralarında kullandığı araçla kaldırımda bulunan E.S. ile U.C'ye çarparak ölümlerine neden olan ve daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kazaya karışan aracı kiralayan H.I'yı Keçiören ilçesinde yakaladı.

H.I'nın söz konusu aracı B.G. ve M.C.D'ye verdiğini belirtmesi üzerine bu kişiler de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli araç sürücüsü M.C.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.