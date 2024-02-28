Ankara'da kaldırımda 2 yaya ölümüne neden olan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da kaldırımda 2 yaya ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Ankara\'da kaldırımda 2 yaya ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 25 Şubat'ta kaldırımda bulunan iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı. Şüpheli, olay yerinden kaçtıktan sonra polis tarafından yakalandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

28.02.2024 20:45  Güncelleme: 20:47
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Ankara'da 25 Şubat'ta kaldırımdaki 2 yayanın ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde 25 Şubat'ta saat 22.20 sıralarında kullandığı araçla kaldırımda bulunan E.S. ile U.C'ye çarparak ölümlerine neden olan ve daha sonra olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kazaya karışan aracı kiralayan H.I'yı Keçiören ilçesinde yakaladı.

H.I'nın söz konusu aracı B.G. ve M.C.D'ye verdiğini belirtmesi üzerine bu kişiler de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli araç sürücüsü M.C.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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