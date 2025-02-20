Ankara'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Ankara'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Ankara\'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımda aksamalar ve kazalara neden oldu. Bazı yollar ulaşıma kapandı, 9 araçlık kaza meydana geldi, ancak kar yağışı bazı vatandaşlar için eğlenceli anlar yarattı.

20.02.2025 00:18  Güncelleme: 00:19
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KAR, TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karın etkisini artırdığı saatlerde, bazı ana yollarda ulaşım durma noktasına geldi. Trafikle ilerlemekte güçlük çeken sürücüler, kar ve buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı. Sürücülerin o anları kameralara da yansıdı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

9 ARAÇ KAZAYA KARIŞTI

Dumlupınar Bulvarı Eskişehir istikametinde ise TIR'lar kar nedeniyle ilerleyemezken, Ayaş- Beypazarı yolunda, çok sayıda araç yolda kaldı; 9 aracın karıştığı kazada araçlarda hasar meydana geldi. Çankaya ve Sincan ilçelerinde EGO otobüsleri yokuşta ilerleyemedi.

RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

Başkent'te cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar soğuğa aldırmadan yürüyüş yaptı. Başkentliler müzik eşliğinde sokaklarda kar üzerinde halay çekip, Ankara havası oynarken, çocuklar ise poşetlerle kayıp, kartopu oynayarak eğlendi. Kameraya yansıyan o anlar, renkli görüntülere sahne oldu.

Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ Muammer DAŞDELEN/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Kar Yağışı Trafiği Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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