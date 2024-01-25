Ankara\'da Kızartma Yağlarına Denetim

ANKARA'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, özellikle fast food tarzı hızlı gıda üreterek toplu tüketime sunan işletmelerde oluşabilecek riskleri engellemek ve kamu sağlığı ile tüketicilerin gıda güvenilirliği açısından korunmasını sağlamak amacıyla kızartma yağlarına yönelik denetim yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün yaptığı açıklamada, 10 gün boyunca toplu tüketim yerlerinde, kızartmada kullanılan katı ve sıvı yağlara ilişkin denetimler yapılacağını duyurmuştu. Bu kapsamda yurt genelinde denetimler başlatıldı. Ankara'da da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kentteki bir alışveriş merkezinde bulunan restoranlarda denetim yapıldı. Ekipler, işletmelerin hijyen belgesi, işletme kayıt belgesi, tedarik faturaları ve baca temizliği belgelerini inceleyerek, kızartmalarda kullanılan yağlardan örnekler aldı. Alınan yağ numunelerinin laboratuvarda inceleneceği ve insan vücudunda kansere sebep olan polar madde olup olmadığının tespit edileceği belirtildi.

'NUMUNELER LABORATUVARLARDA ANALİZ EDİLECEK'

Denetimin ardından basın mensuplarına açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Korkmaz, Bakanlığın talimatı üzerine şu an 81 ilde kızartma yağlarının eş zamanlı olarak denetlendiğini belirterek, "Ankara'da yaklaşık 300 denetçimizle beraber hem toplu tüketim yerlerinde; restoranlarda, kafelerde özellikle kızartmada kullanılan bitkisel kökenli yağlara yönelik denetimler yapmaktayız. Uzman gıda mühendisleri, denetçiler tarafından yağlarda ısı ölçümü yapıldı. Cihazlarla polar madde miktarına bakıldı, ısı miktarı ölçüldü. Asit miktarlarını ve polar madde miktarlarını ölçmek üzere numuneler alındı. Numuneler tam yetkili laboratuvarlarımızda analiz edilecek" dedi.

Korkmaz ayrıca, 25 derecenin üzerinde çıkan ve polar madde olduğu tespit edilen yağlar ile içinde yüzde 2,5 üzerinde asit bulunduğu tespit edilen yağlara anında el koyulduğunu ve imha edildiğini söyledi.

Öte yandan 2 Şubat tarihine kadar özellikle fast food restoranlarına karşı yoğunlaştırılmış kızartma yağı denetimlerinin devam edeceği bildirildi.