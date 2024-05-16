Ankara'da Kobani Davası kararları açıklandı - Son Dakika
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Ankara'da Kobani Davası kararları açıklandı

Ankara'da görülen Kobani Davası karar duruşmasında hapis cezaları açıklandı. Mahkeme heyeti 130 sayfalık kararını açıklıyor. Ayla Akat Aka, Bülent Parmaksız, Cihan Erdal ve Dilek Yağlı hapis cezasına çarptırıldı. Ahmet Türk ve Alp Altınörs'e de hapis cezası verildi.

16.05.2024 16:06
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(ANKARA) - Ankara'da görülen Kobani Davası karar duruşmasında hapis cezaları çıktı. Mahkeme heyeti 130 sayfalık kararını açıklıyor.

Kobani Davası'nda Ayla Akat Aka, 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aka'nın, tutukluluk süresi dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Bülent Parmaksız, Cihan Erdal ve Dilek Yağlı devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 16'şar  yıl, "suç işlemeye tahrik" suçundan 4 yıl 6'şar ay hapis cezalarına çarptırıldı. Can Memiş, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçundan beraat etti, adli kontrol uygulaması kaldırıldı.

Ayşe Yağcı, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklulukta geçen süre nedeniyle tahliyesine karar verildi. Aynı suçtan yargılanan Bircan Yorulmaz beraat etti.

Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk 10 yıl, Alp Altınörs 18 yıl ve ayrıca suç işlemeye tahrik suçundan da 4 yıl 6 ay hapis cezalarına çarptırıldı. Ali Ürküt "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma" suçundan 13 yıl 4 ay, ayrıca suç işlemeye tahrik suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Eski milletvekilleri Altan Tan ve Ayhan Bilgen beraat etti.

(SÜRECEK)

Kaynak: ANKA

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