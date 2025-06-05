Ankara'da Köpek Öldürme İddiası: 17,5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika
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Ankara'da Köpek Öldürme İddiası: 17,5 Yıl Hapis İstemi

05.06.2025 11:21
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Muhammet D., köpekleri öldürme ve müstehcenlik suçlamasıyla 17,5 yıl hapis istemiyle yargılanıyor.

NERİMAN SENANUR TORUN/EFSA ÇAĞLA YAVUZ- Ankara'da, sahiplendiği köpekleri öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Muhammet D. hakkında "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Karşıyaka Mezarlığı yanında sahipsiz hayvanların bakımıyla ilgilenen hayvanseverler, Muhammet D'nin, 26 Nisan'da kendilerinden 3 köpek sahiplendiğini ancak ertesi gün hayvanların akıbetini öğrenmek için irtibata geçtiklerinde, kendilerini tersleyerek hayvanları göstermemesi üzerine şikayetçi oldu.

Başsavcılıkça başlatılan soruşturmada, şüpheli hakkında gözaltı ve ikametinde arama kararı verildi. Muhammet D'nin evinde yapılan aramada, üzerinde kan lekesi bulunan bıçaklar ve peçeteler içinde köpeklere ait kıl örnekleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından Batı Adliyesine getirilen şüpheli, sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "evcil hayvanı kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Muhammet D, Nisan 2025'te kanser hastası olması nedeniyle bakımını üstlenemeyeceğini ifade eden tanımadığı bir şahıstan 5 yavru köpek sahiplendiğini, yavru köpeklerin evin mutfak balkonundaki açık camdan kaçarak gittiğini öne sürdü.

Hafta içi ikametinde bulunmadığı sırada yeteri kadar yiyeceği köpekleri beslediği alana bıraktığını ifade eden Muhammet D. şu beyanda bulundu:

"Köpeklerin kaçtığını fark ettiğimde etrafı kontrol ettim. Köpeklerin kendisine ya da ölüsüne rastlamadım. Sahiplendiğim 5 köpeğin kaçmasının ardından internetten ilan veren tanımadığım bir kişiyle irtibata geçtim. Karşıyaka mezarlığının oradan 3 yavru köpek sahiplendim. Köpekleri alıp eve getirdiğimde köpekleri yıkadım. Poşet üzerinde görülen yavru köpek, yıkadığım köpek olup, orada hareketsiz ve kanlar içinde yattığı iddia edilmişse de bahsedilen şey süt ve yaş köpek maması karışımının verdiği kırmızı renktir. Ölü köpek değildir. Duvardaki kırmızı lekeler hobi maksatlı boyadığım duvarın belli bir kısmını göstermektedir. Sahiplendiğim son 3 yavru köpek de duşta olduğum sırada aynı şekilde mutfağın balkon camından kaçıp gitmişler."

Muhammet D., görüntü tutanaklarında köpeklerin çıkışının yer aldığı görüntülerin olmamasına ilişkin köpeklerin kaçtığını iddia ettiği mutfak balkonu camının kameranın kör noktasında kaldığını, görüntüde bu nedenle tespit yapılamadığını, hayvansever 3 kadının ikametine gelerek köpeklere bakmak istediğini söyledi.

Rızası dışında hayvansever kadınların zorla evine girdiğini iddia eden Muhammet D, "Kendilerine engel olmaya çalışırken karşılıklı olarak arbede yaşandı. Kendilerine hakaret ve tehdit içerikli herhangi bir söz sarf etmedim. Sadece evimi terk edin dedim. Evimde yapılan arama neticesinde ele geçirilen delillerin polisler tarafından oraya yerleştirildiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammet D'ye ait villanın yan tarafındaki villadan alınan güvenlik kamerası görüntülerine ait incelemede, Muhammet D'nin elinde 3 yavru köpek ile eve geldiği, yavru köpekleri sahiplenip evine aldığı saatten itibaren ertesi güne kadar yavru köpeklerin ev ve bahçe önünde görülmedikleri kaydedildi.

Ayrıca yavru köpekleri sahiplendiği her iki tarihte de köpeklerle eve girdikten yaklaşık 1 saat sonra elinde taşımakta güçlük çektiği çöp poşeti ve kutular ile çıktığı, akabinde temizlik yaptığı şahsın ve tanıkların ifadeleri doğrultusunda şüphelinin toplamda 8 yavru köpeği öldürerek çöpe attığı değerlendirmesi yapıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin dijital materyallerinde yapılan incelemede, cep telefonunda müstehcen hayvan görüntülerinin bulunduğu 43 bin resim, sahiplendiği yavru köpeklerin bir poşetin içerisinde hareketsiz olduğu görüntüler tespit edilirken, cep telefonunun internet tarayıcısından "beyaz duvar boyası" anahtar kelimesiyle arama yaptığı belirlendi.

Köpeklere cinsel istismarda bulunmuş

İddianamede, şu tespitlere yer verildi:

"Muhammet D'nin tespitli toplamda 8 yavru köpekten 3'ünü 30 Mart'ta, 5'ini ise 26 Nisan'da sosyal medya üzerinden sahiplendiği, yavru köpeklere cinsel istismarda bulunduktan sonra parçalayarak öldürdüğü, öldürdüğü köpekleri delilleri ortadan kaldırmak amacıyla siyah çöp poşetleri içerisine koyarak evden çıkardığı, çöpe attığı, evine dönerek kapı kollarını ve yerleri sildiği, duvarları boyadığı, mevcut delil durumu itibarıyla 8 köpeğe ilişkin tespit yapıldığı ancak bu eylemleri çok sayıda köpeğe karşı gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği, öldürdüğü yavru köpeklere ilişkin kıl parçalarının bir kısmını 7 farklı gruba ayırarak, amacı anlaşılamayan bir şekilde ikametinde muhafaza ettiği, ikametin bahçe kısmında ise yavru köpeklere ait kemik parçasını suç delillerini ortadan kaldırma maksadıyla gömdüğü, şüphelinin bu eylemlerini meslek haline getirdiği anlaşılmıştır"

Muhammet D. hakkında "müstehcenlik" ve "evcil hayvanı kasten öldürme" suçlarından 17,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Güncel, ankara, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da Köpek Öldürme İddiası: 17,5 Yıl Hapis İstemi - Son Dakika

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