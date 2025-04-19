Ankara'da Kuvvetli Yağmur Etkili Oldu

Ankara'da yağmur etkili oldu

ANKARA - Ankara'da sabah saatlerinde bir anda bastıran yağmur öğlen saatlerinde etkili oldu.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda başkent ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarmıştı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur öğlen saatlerinde etkisini arttırarak devam etti. Ulaşımı yavaşlatan yağmurun yanı sıra gök gürültüsü de başkentlileri korkuttu.