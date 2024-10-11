Ankara'da Mikroküre Tedavisi Başladı

Güncel

Kanser tedavisinde sayılı merkezlerde yapılabilen ve "Mikroküre" olarak adlandırılan Transarteriyel Radyoembolizasyon Uygulaması, Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde hizmete açılan Nükleer Tıp Kliniği bünyesinde verilmeye başlandı.

Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Nükleer Tıp Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Özlem Özmen, nükleer tıbbın özellikle kanserin teşhis ve tedavi sürecinde önemli rol oynadığını söyledi.

Son yıllarda moleküler görüntüleme ve hedefe yönelik radyasyon verici maddelerle yapılan tedavi olarak tanımlanan radyonüklid tedavilerin birçok kanser türünün tanı ve tedavisinde başarıyı artırdığını vurgulayan Özmen, "Bu gelişmeler ışığında nükleer onkoloji ve teranostik uygulamalar, prostat, tiroid, nöroendokrin tümör, karaciğer kaynaklı ve karaciğere yayılmış kanserlerin tedavisinde önemli rol oynamaktadır." diye konuştu.

Özmen, mikroküre tedavisinin de yenilikçi radyonüklid tedavilerden biri olduğunun altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Mikroküre tedavisi, cerrahi yöntemlerle tedavisi mümkün olmayan, karaciğer kaynaklı ya da karaciğere yayılmış tümörlerde tedavi amacıyla kullanılabileceği gibi hastaları cerrahiye uygun duruma getirmek için tümör boyutlarını küçültmek amacıyla da kullanılmaktadır. Ayrıca nakil bekleyen karaciğer tümörlerinde nakil bekleme sürecinde tümör büyümesini kontrol altına almak için etkin bir yöntem olarak uygulanıyor. Hasta seçiminde temel kriter, hastalığın karaciğerde sınırlı olması ya da yaşam süresinin karaciğer metastazları nedeniyle sınırlanacak olmasıdır. Karaciğer dışında yayılımı olan hastalarda sistemik tedavilerin daha ön planda tercih edilmesi gerekir."

Bu tedavinin avantajının tümörü besleyen damarın seçilip hedeflenmesiyle kanser dokusunda radyasyon etkisinin artırılması ve sağlıklı dokuların korunması olduğunu ifade eden Özmen, mikroküre tedavisinde amacın karaciğer kanseri olan ya da karaciğer metastazlı hastaların hayat kalitesini artırmak ve yaşam sürelerini uzatmak olduğunu dile getirdi.

Özmen, tedavi başarısının doğru hasta seçimi ve tedavi yaklaşımıyla ilişkili olduğuna dikkati çekti.