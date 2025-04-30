Ankara Valisi Şahin: 'Narkokapan-Ankara Operasyonu'nda 6 ay süren teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından 761 şüpheli tespit edilmiş; 729 şüpheli yakalanmış, 692 şüpheli tutuklanmıştır.
Nisan ayında terörle mücadele kapsamında, tüm terör örgütlerine yönelik 8 operasyon düzenlenmiş olup; 85 kişi gözaltına alınmış, 3 kişi tutuklanmıştır. Diğerlerinin işlemleri sürmektedir.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 729 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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