Ankara'da ODTÜ'ye Ulaşım Neden Durduruldu? - Son Dakika
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Ankara'da ODTÜ'ye Ulaşım Neden Durduruldu?

Ankara Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından ODTÜ'ye yapılan toplu ulaşımı durdurma kararı aldı. ODTÜ ve çevresindeki metro durakları ile otobüs seferleri saat 18.00 itibarıyla askıya alındı.

21.03.2025 18:31  Güncelleme: 19:47
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(ANKARA) - EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince; saat 18.00'den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek ve ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacak. Saat 19.00'dan itibaren ise Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından sonra Ankara'da başlayan eylemlerin önemli noktalarından olan ODTÜ'ye toplu ulaşım valilik kararıyla durduldu.

EGO Genel Müdürlüğü resmi X hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Ankara Valiliği'nin aldığı karar gereğince; saat 18.00'den itibaren ODTÜ, MTA, Beytepe ve Bilkent ODTÜ çıkışı metro duraklarında yolcu iniş ve binişleri durdurulacak, saat 19.00'dan itibaren Söğütözü Metro Durağı yolcu iniş ve binişlerine kapatılacak, saat 18.00'den itibaren ODTÜ önündeki durakları kullanan otobüsler yolcu indirip bindirmeyecek, saat 18.00'den itibaren ODTÜ kampüsü içerisinde otobüs ring seferi hizmetleri durdurulacaktır."

Kaynak: ANKA

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