Ankara'da Otomobil Başıboş Ata Çarptı - Son Dakika
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Ankara'da Otomobil Başıboş Ata Çarptı

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Ankara'da yola çıkan başıboş 2 attan birine otomobil çarptı. Diğer at, yaralı atın başında beklerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan önce yola çıkan 2 atın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

01.07.2024 18:27
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ANKARA'da yola çıkan başıboş 2 attan birine otomobil çarptı. Diğer at, yaralı atın başında beklerken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kazadan önce yola çıkan 2 atın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Ankara Protokol Yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BJA 105 plakalı otomobil, aniden yola çıkan 2 başıboş attan birine çarptı. Otomobilin çarptığı at, savrularak kanlar içinde yerde kaldı. Diğer at ise yaralı atın başında bekledi. Sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı at, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne kaldırılırken diğer başıboş at ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gözetim altına alındı. Kazadan önce yola çıkan 2 atın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, başıboş atların yoğun araç trafiği arasında kaldığı görüldü.

Ankara\'da Otomobil Başıboş Ata Çarptı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Otomobil Başıboş Ata Çarptı - Son Dakika

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