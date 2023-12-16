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Ankara'da PATİKARA Hayvan Koruma Derneği kuruldu - Son Dakika
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Ankara'da PATİKARA Hayvan Koruma Derneği kuruldu

Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'ndeki hayvanseverler, sahipsiz hayvanları tedavi ettirip yuvalandırmak için PATİKARA Hayvan Koruma Derneği'ni kurdu. Derneğin lansmanı Ankara'da düzenlenen sergi ile yapıldı. Dernek, kurtarma ihbarlarına yetişemeyen hayvanseverlere destek olmak için ayni ve nakdi bağışları kabul ediyor.

16.12.2023 - 12:35,
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Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'ndeki sahipsiz hayvanları tedavi ettirmek için bir araya gelen hayvanseverler PATİKARA Hayvan Koruma Derneği'ni kurdu. Derneğin lansmanı dün akşam Ankara'da düzenlenen sergi ile yapıldı.

Ankara'nın Ayrancı Mahallesi'ndeki hayvanseverler, sahipsiz hayvanları tedavi ettirip yuvalandırmak için yürüttükleri çalışmalar kapsamında PATİKARA Hayvan Koruma Derneği'ni kurdu. Derneğin lansmanı dün akşam Ankara'da Unite Ortak Mekan'da düzenlenen sergi ile yapıldı.

Mahir Kaya'nın öncülüğünde faaliyet gösteren "Ayrancı Pati Kurtarma"nın ünü, geliştirdiği teknik ve ekipmanla birlikte il sınırını da aştı. İnisiyatif pek çok ilin dışında özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede mahsur kalan ya da yaralı halde kurtarılmayı bekleyen çok sayıda hayvana da ulaşmayı başardı.

Derneğin lansmanı, dün akşam saat 19.00'da Cinnah Caddesi No: 7 Unite Ortak Mekan'da yapıldı. Açılış için 13 sanatçı, Ayrancı Pati Kurtarma'nın çeşitli şehirlerden yıl içinde korumaya aldıkları sokak hayvanlarını resmetti. Sanatçılar Aslı Alpar, Begüm Acar, H. Fatoş Gür, Gülseren Biçer, Eylül Köksümer, Banu Güç, Tuğçe Bahadır, Ayşe Kapusuz, Dilan Kara, Nalan Avcı Yılmaz, Karelen Ural, Anday Aykut, Martin Ferhat Deniz oldu. "Yılın Kedileri" aynı zamanda dernek için satışa sunulacak 2024 yılı takviminde yer alacak.

PATİKARA Hayvan Koruma Derneği Başkanı Yağmur Hasdemir, ülke çapında bir türlü sistemli kısırlaştırma yapılmayarak büyük sorun halini almasına neden olunan sokak hayvanları konusunda kendilerine ulaşan kurtarma ihbarlarına yetişemediklerini belirtti. Hasdemir, hayvanseverlerin Derneğe özellikle ayni ve nakdi bağışta bulunarak, arama-kurtarma ekibinde yer alarak veya korumaya alınan kedilere geçici ve kalıcı yuva olarak destek verebileceğini söyledi.

PATİKARA Derneği'ne patikara.org web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından ulaşmak mümkün.

Ankara\'da PATİKARA Hayvan Koruma Derneği kuruldu
Kaynak: ANKA
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