Ankara'da Ramazan Mahyaları Asılmaya Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Ramazan Mahyaları Asılmaya Başladı

Başkentte, ramazan ayı dolayısıyla camilere Osmanlı geleneği mahyalar asılmaya başladı.

27.02.2025 12:16
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FIRAT TAŞDEMİR/EYLÜL AŞKIN AKÇAY - "On bir ayın sultanı" ramazanda camileri süsleyen Osmanlı geleneği mahyalar, başkentte asılmaya başlandı.

Yüzyıllardır ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan Osmanlı mirası mahya asma geleneği, bu yıl da camileri süslemeye devam ediyor.

AA muhabirinin Ankara Müftülüğünden aldığı bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 431 mahya metni, kent genelinde belirlenen camilerde ramazan boyunca minarelerden yansıtılacak.

Ramazana sayılı saatler kala Ankara'daki 22 camide mahyalar asılmaya başlandı.

Böylece Çankaya'da 2, Keçiören'de 1, Mamak'ta 2, Yenimahalle'de 2, Etimesgut'ta 5, Sincan'da 1, Çubuk'ta 4, Çamlıdere'de 1, Güdül'de 1, Nallıhan'da 1 ve Polatlı'da 2 camiye mahya asılacak.

Bu kapsamda Ulus'ta bulunan Melike Hatun Camisi'nde ramazan ayına özel mahya metinleri gösterilmeye başlandı.

Ramazan boyunca 250'ye yakın metin, akşam namazından sabah namazına kadar caminin minarelerinden okunabilecek.

Ramazan öncesinde caminin mahyasından "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan", "Oruç tut, sıhhat bul", "Ramazan bereket ayıdır", "Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun" mesajları verilmeye başlandı.

Kentin büyük ve tarihi camileri olan Kocatepe ve Hacı Bayram'da bu yıl mahya asılmayacak.

Mahyalarda ailenin önemine dair mesajlar vurgulanacak

2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı da mahya metinlerinde aile temasını ön plana çıkaracak.

Ramazan ayı boyunca belirlenen camilerde "Ailenin senin üzerinde hakkı var", "Aile büyük nimettir", "Aile kalkandır", "Aile toplumun temelidir", "Huzurlu aile, huzurlu toplum", "Aile huzurun merkezidir", "En hayırlınız ailesine hayırlı olandır", "Anne babaya iyi davran" yazılı mahyalar yer alacak.

Mahyalarda ramazan ve oruç mesajlarının yanı sıra güzel ahlak, hoşgörü, sabır, yetimleri koruma, zekat verme, infakta bulunma, akrabalarla dayanışma ve yardımlaşmayı öne çıkaran temalar yansıtılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Ramazan Mahyaları Asılmaya Başladı - Son Dakika

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