Ankara\'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

ANKARA'da aralıklarla etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Polatlı ilçesinde sağanak ve dolu yağışı ile birlikte alt geçitler suyla doldu, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Başkentte aralıklarla yağan sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Polatlı ilçesinde ise sağanak ile birlikte dolu yağışı etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte alt geçitler suyla kaplandı, bazı ev ve işyerlerini su bastı. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, belediye ekipleri su biriken yerlerde çalışma başlattı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgeler ise beyaza büründü.