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Ankara'da Sahte Diploma Operasyonu

Ankara\'da Sahte Diploma Operasyonu
06.08.2025 12:59
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Kamu yöneticilerinin imzalarıyla sahte belgeler düzenleyen çetenin lideri Ziya Kadiroğlu yakalandı.

ANKARA'da kamu kurumlarının yöneticilerinin elektronik imzalarının kopyalanarak sahte diploma ve sürücü belgesi düzenleyen çetenin lideri Ziya Kadiroğlu'nun 2016 yılında benzer bir soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilmeden önce adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Cemaatin komplosuyla karşı karşıyayız" dediği belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte üretilmiş e-imzalarla çeşitli kamu kurumlarına izinsiz erişim sağlanarak, usulsüz işlem yapıldığı belirlendi. Sahte belgelerle e-imza üretilmesi ve kamu sistemlerine yasa dışı erişim sağlanmasına ilişkin soruşturmada TÜRKTRUST ve E-İMZATR isimli elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların Adana, Mersin, Hatay, Ankara ve İstanbul ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve T.C. kimlik kartları kullanarak, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kişiler adına elektronik imza başvuru ve üretiminde bulunulduğu belirlendi. Bu kapsamda, 7 Ocak'ta Ankara merkezli 23 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 126 şüpheli yakalandı, bunlardan 17'si tutuklandı. Soruşturmanın devamında 23 Mayıs'ta 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı, bunlardan 20'si tutuklandı. Arananlardan 10 şüpheli de daha sonra yakalandı. Suç örgütünün 57 sahte diploma, 108 sahte sürücü belgesi ve 4 sahte lise mezuniyet belgesi düzenlediği tespit edildi.

10 DAVADA BERAAT ETTİ

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Ziya Kadiroğlu benzer bir yapılanmanın lideri olarak daha önce de yargılandı. 2016 yılında 16 kişilik sahte diploma şebekesinin başında yer aldığı gerekçesiyle tutuklanan Kadiroğlu hakkında 'Suç örgütü kurmak', 'Resmi belgede sahtecilik' ve 'Nitelikli dolandırıcılık' suçlarından toplam 354 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ancak bu davadan beraat eden Ziya Kadiroğlu'nun geçmişte de birçok kez benzer suçlamalarda adı geçtiği öğrenildi. 1999'dan bu yana farklı tarihlerde toplam 13 kez yargılandığı öğrenilen Kadiroğlu, 2010, 2012 ve 2016 yıllarında da 'Örgüt lideri' suçlamasıyla soruşturma geçirdi. Sadece 2002 ve 2005 yıllarına ait davalardan hüküm giyen Ziya Kadiroğlu'nun yaklaşık 5 yıl cezaevinde kaldığı, diğer 10 davadan ise beraat ettiği öğrenildi.

Kadiroğlu'nun 2016 yılında adliyeye sevk edilmeden önce adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Devletimiz var olsun. Buradaki insanlar sıradan insanlar, hepsi gariban insanlar. Bu olayı cemaat yapıyor. Cemaatin komplosuyla karşı karşıyayız" dediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Ankara, Kamu, Son Dakika

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