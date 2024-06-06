Ankara'da Sahte Gıda Operasyonu: 300 Ton Sahte Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika
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Ankara'da Sahte Gıda Operasyonu: 300 Ton Sahte Gıda Ele Geçirildi

Ankara\'da Sahte Gıda Operasyonu: 300 Ton Sahte Gıda Ele Geçirildi

Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından sahte gıda maddelerinin satışının önlenmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yaklaşık 300 ton sahte gıda maddesi ele geçirildi. Ankara Valisi Şahin, yapılan operasyonlar hakkında bilgi vererek, sorumluların adalete teslim edildiğini belirtti. Vatandaşlara da sahte ve bozuk gıdalar konusunda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

06.06.2024 21:35
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Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince sahte gıda maddelerinin satışının önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Ankara Valisi Şahin, İvedik Organize Sanayi Bölgesinde operasyon yapılan firma önünde yaptığı basın açıklamasında, "Bu iş yerinde yaklaşık 300 ton civarında sahte gıda maddesi peynir, zeytin, süt ürünleri ve diğer süt ürünlerinden mamül diğer malzemeler ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

Şahin, ekiplerin, yılbaşından bu yana, devam eden 6 operasyon gerçekleştirdiğini kaydederek, bu kapsamda 150 ton civarında bozuk ya da sahte gıda yakaladıklarını, sorumluların da adalete teslim edildiğini anımsattı.

Burada yakalananların genellikle satış yerlerinde olduğunu aktaran Şahin, mamüllerin nerede nasıl üretildiği konusunda bugün sonuç alıcı başarılı bir neticenin ortaya çıktığını söyledi.

Şahin, sorumluların adli mercilere intikal ettirildiğini ve bozuk gıdaların da imha edilmek üzere kamyonlara yüklenerek ilgili yerlere taşındığını belirtti.

Vatandaşlara bozuk ve zamanı geçmiş sahte gıdaları yedirecek kadar insafsızlaşan kişilere karşı verdikleri amansız mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek şunları aktardı:

"Bundan sonra bu konu çok daha ağırlıklı bir şekilde, hem kolluk kuvvetlerimiz hem gıdadan sorumlu ilgili kurumlarımız tarım müdürlüklerimiz başta olmak üzere tüm piyasalarda satış ve imalat yerlerinde sıklıkla denetlenecek. Vatandaşımızın sağlığıyla oynayan insanlara yapılması gereken adli bütün işlemler bu yaptıkları maalesef hepimizin yüzünü kızartması gereken fiilleri inşallah en ağır şekilde hak ettikleri şekilde cezalandırılacaktır."

Sahte Gıdaların ihbarına yönelik vatandaşlara çağrıda bulunan Şahin, "Vatandaşlardan talebimiz özellikle ucuz gıdalara, özellikle internet ve sanal medya üzerinden satışı yapılan gıdalara lütfen dikkat etsinler." dedi

Diğer satış noktalarında satılan ürünlerle aralarında ciddi fiyat farkı olan ürünlere şüpheyle yaklaşılması noktasında uyarıda bulunan Şahin, şunları söyledi:

"Biz vatandaşımızın bu anlamda herhangi bir sebeple aldatılmasından, sağlığının tehdit edilmesinden ve tehlikeye düşürülmesinden bir defa idare olarak çok rahatsızız ve gereğini yapıyoruz, yapacağız. Vatandaşlarımız bu konuda da bizlere müracaat etmekten lütfen çekinmesinler."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Sahte Gıda Operasyonu: 300 Ton Sahte Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da Sahte Gıda Operasyonu: 300 Ton Sahte Gıda Ele Geçirildi - Son Dakika
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