ANKARA'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 63'e yükselirken, 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışı ile ilgili soruşturma çerçevesinde tutuklu sayısı 30'a yükselirken, 38 şüpheli adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı. Diğer yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 63'e yükseldi. 36 kişinin de yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Ankara'da Sahte İçki Krizi: Ölü Sayısı 63'e Yükseldi - Son Dakika
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