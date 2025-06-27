Ankara'da Siber Suç Operasyonu: 9 Tutuklama

ANKARA'da siber suçlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 'illegalplatform.org' URL adresli internet sitesinde şüphelilerin; zararlı yazılım yazıp paylaştıkları, çalıntı CC (kredi kartı) paylaşımları yaptıkları, bazı firma isimleri kullanılarak yatırım danışmanlığı dolandırıcılığı yaptıkları, ücretli olarak yayın yapan yayın kuruluşlarından üyelik satın alınıp bu üyeliğin çoğaltılması ile birçok farklı kullanıcıya yeni oluşturulan platformlar üzerinden çok daha düşük ücret karşılığı yayın yapan IPTV hesapları paylaştıkları, alım ve satımına yönelik paylaşımlar yaptıkları tespit edildi. Sitede ayrıca; kişisel verileri ele geçirip sorgu paneli oluşturma ile kamu kurum kuruluşları, bankalar ve farklı firmalara ait hedef sisteme zararlı yazılım yerleştirmek amaçlı oluşturulmuş oltalama (phishing) scriptleri tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 24 Haziran'da şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i savcılıktaki sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 15'i mahkemeye sevk edildi. 15 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece; kişisel verileri ele geçirme, kamu kurumuna ait bilişim sistemindeki verileri ele geçirme, Siber Güvenlik Kanunu'nda düzenlenen 'Türkiye Cumhuriyeti'nin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik olarak siber saldırı neticesinde elde edilen her türlü veriyi bulundurma' suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.