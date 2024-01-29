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Ankara'da simit zammı iptal edildi, fiyat 10 TL olarak kalacak - Son Dakika
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Ankara'da simit zammı iptal edildi, fiyat 10 TL olarak kalacak

Ankara Valiliği, Ankara'da simidi 15 liraya yükselten zammın iptal edildiğini, simidin 10 liradan satılmaya devam edileceğini açıkladı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş'ın özür dilemesi gerektiğini belirttiği açıklamasının ardından yapılan toplantıda eski fiyat olan 10 TL üzerinden satış yapılmasına karar verildi.

Ankara\'da simit zammı iptal edildi, fiyat 10 TL olarak kalacak
29.01.2024 - 22:52,
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Ankara Valiliği, Ankara'da simidi 15 liraya yükselten zammın iptal edildiğini, simidin 10 liradan satılmaya devam edileceğini açıkladı.

Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, 26 Ocak'tan itibaren Ankara'da simidin 15 TL olacağını duyurmuş, Delibaş, "Herkesten özür diliyorum. Yalnız sadece özür dilemesi gereken bizler değiliz, özür dilemesi gerekenlerde lütfen çıkıp özür dilesinler" demişti.

Ankara Valiliği bugün yaptığı açıklamada simit zammının iptal edildiği açıkladı. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Valiliğimiz başkanlığında Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Ankara Simitçiler Esnaf Odası temsilcileriyle yapılan toplantıda daha önce 15 TL olarak ilan edilen simit fiyat tarifesinin iptaliyle eski fiyat olan 10 TL üzerinden satış yapılmasına karar verilmiştir."

Kaynak: ANKA
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Ankara Valiliği, Ankara, Simit, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da simit zammı iptal edildi, fiyat 10 TL olarak kalacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da simit zammı iptal edildi, fiyat 10 TL olarak kalacak - Son Dakika
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