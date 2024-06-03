Ankara'da Sözde Kripto Platformu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankara'da Sözde Kripto Platformu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı

Ankara\'da Sözde Kripto Platformu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı

Ankara merkezli 22 ilde faaliyet gösteren 'Smart Trade Coin' isimli sözde kripto varlık alım satım platformunda yüksek kar vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 118 şüpheliden 47'si tutuklandı. Soruşturma sonucunda suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçuna ve kazanç müsaderesine konu olabilecek çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve kooperatif hissesine el konuldu.

03.06.2024 22:27
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Ankara merkezli 22 ilde, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformundan yüksek kar vaadiyle haksız kazanç elde ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 47'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden, yüksek kar vaadiyle haksız kazanç temin ettiği iddia edilen 118 şüpheli, emniyetteki işlemelerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 47'si tutuklama, 71'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 47'si tutuklanırken, 71'i yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca, "Smart Trade Coin" isimli sözde kripto varlık alım satım platformu üzerinden, yüksek kar vaadiyle haksız kazanç temin ettiği iddia edilen ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek ve üye olmak," "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 152 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonda 118 şüpheli yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, suçtan kaynaklanan malvarlığını aklama suçuna ve kazanç müsaderesine konu olabilecek çok sayıda taşınmaz, araç, banka hesabı, şirket ve kooperatif hissesi ile kripto varlığa mahkeme kararıyla el konulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Sözde Kripto Platformu Operasyonu: 47 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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