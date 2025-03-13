Ankara'da Su Tasarrufu Uyarısı

Haber: Zeynep BOZUKLU/ Kamera: Yasin KABADAYI

(ANKARA) - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmalarını istedi. Akçay, "Geçen senenin ilk iki ayında barajlarımıza 200 milyon metreküpe yakın su geldi. Bu yıl ise bu rakam yüzde 80 azalarak sadece 40 milyon metreküp civarına geriledi. Eğer hiç yağmur yağmazsa, hiç su gelmezse barajlarımızdaki su bize altı ay yetebilir" dedi.

ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, Ankara'daki barajlarda aktif doluluk oranının yüzde 17 olduğuna dikkat çekti. Artan kuraklık ve sıcaklıkların Ankara'yı da etkilediğini belirten Akçay, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'nda şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle geçen yılın ikinci yarısı ve bu yıl yağışlar önemli miktarda azaldı. Ankara'ya iki senedir neredeyse hiç kar yağmıyor. Bu da bizi olumsuz etkiliyor.

Barajlarımızdaki doluluk oranı, şu an itibarıyla yüzde 27 civarında, aktif doluluk oranı ise yüzde 17 civarında. Bu çok düşük bir oran değil ama tabii sezonun kurak geçmesi ve böyle devam etmesi, yeni su barajlara gelmezken tüketimin aynı şekilde sürmesi barajlardaki seviyenin de daha hızlı bir şekilde düşmesine neden oluyor. Bu da önemli sorun olarak karşımızda duruyor. Bununla ilgili olarak da önlemler almaya ve daha tasarruflu su kullanmaları için vatandaşları uyarmaya çalışıyoruz. Şu an için panik yapacak bir durum yok ama tedbirli olmamız gerekiyor.

Geçen senenin ilk iki ayında barajlarımıza 200 milyon metreküpe yakın su geldi. Bu yıl ise bu rakam yüzde 80 azalarak sadece 40 milyon metreküp civarına geriledi.

Eğer hiç yağmur yağmazsa, hiç su gelmezse barajlarımızdaki su bize altı ay yetebilir. Ama tabii inşallah böyle bir şey olmaz ve barajlarımıza daha fazla su gelir ve biz de önlem almak zorunda kalmayız."

"Bahçe sulamalarında, araç yıkamalarında içme suyunun kullanılmaması gerekiyor"

Su kullanımı konusunda vatandaşların daha dikkatli olmalarını isteyen Akçay, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımızın, su tüketimlerini biraz daha kontrollü yapmaları, yüzde 10, yüzde 20 civarında tüketimi azaltmaları gerekiyor. Su tüketiminin yüzde 10, yüzde 20 civarında azalması demek, Ankara'nın suyunun 2-3 ay daha yetebilmesi ve fazladan kullanılabilmesi anlamına geliyor. Bu çerçevede de vatandaşlarımızın daha tasarruflu su kullanmalarını rica ediyoruz. Bahçe sulamalarında, araç yıkamalarında vs. içme suyunu mümkün mertebe kullanmamalarını istiyoruz.

"Kuraklık bu şekilde devam ederse, su kesintileri yaşanabilir"

Böyle devam ederse biraz daha tedbirli olmamız gerekecek. Vatandaşlarımızı özellikle su kullanımı konusunda daha çok uyarmamız gerekecek. Çünkü kuraklık bu şekilde devam ederse, biraz daha önemli tedbirler almak durumunda kalabiliriz ve su kesintileri yaşanabilir."