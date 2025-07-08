Ankara'da Taksi Şoförlerine Darp Davası - Son Dakika
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Ankara'da Taksi Şoförlerine Darp Davası

08.07.2025 19:23
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Uygulama üzerinden çağırılan sürücüyü darbeden 4 taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Ankara'da uygulama üzerinden çağırdıkları sürücüyü darbettikleri gerekçesiyle 4 taksi şoförünün yargılanmasına devam edildi.

Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, müşteki Alper Özcan, tutuklu sanıklar Abdurrahman Akbaş, Murat Akbaş ile tutuksuz sanıklar Umut Can Kurtoğlu, Ömer Berkan Altunbaş ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra müşteki Özcan'a söz verdi.

Mesleği ek iş olarak yaptığını söyleyen Özcan, tutuklu sanıkların kendisini uygulama üzerinden çağırdığını, önce ücret için pazarlık yapmaya çalıştıklarını, ardından Ankara emniyetinden olduklarını ve arabayı sağa çekmesi gerektiğini söylediklerini anlattı.

Özcan, "Dertleri bana ceza yazdırmak. Bir süre sonra taksici olduklarını öğrendim. Önde oturan şahıs arabadan indi, kontağı kapattı. Arkadaki arkadaş öne geçti ve beni tartaklamaya çalıştı. 'Sana yaptırmayız, bu işi çalışamazsın' gibi şeyler söyledi. Etraftan başkaları da geldi, arabayı çevrelediler." dedi.

Şüphelilerin kendisini araçtan zorla indirip tartaklamaya devam ettiğini öne süren Özcan, bu sırada olay yerine polislerin geldiğini anlattı. Alper Özcan, sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Söz alan tutuklu sanık Abdurrahman Akbaş, "İlk biniş bedava olduğu için Martı kullandım. Aracım arızalı olduğu için Martı'ya bindim. Arkadaşım Murat'ın aracı da arızalıydı. Bu adam korsan taksicilik yapıyor, bizim ekmeğimizle oynuyor. Beraatimi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık Altunbaş, savunmasında kimseyi darp etmediğini beyan ederek, beraatini istedi.

Avukat beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için süre verilmesini ve sanıkların mevcut hallerinin devamını talep etti.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Abdurrahman Akbaş ve Murat Akbaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, tutuksuz sanıklar Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın mevcut hallerinin devamına hükmetti.

Dosyayı esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için savcılığa gönderen mahkeme, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş ve Murat Akbaş'ın 29 Ocak saat 02.30'da uygulama üzerinden araç çağırdıkları, araca bindikten sonra kendilerini polis olarak tanıtıp Alper Özcan'ın kullandığı aracı Güvenpark yakınlarında durdurdukları belirtiliyor.

Şüphelilerin Özcan'ı darbettiği ve araçtan indirmeye çalıştığı ifade edilen iddianamede, bu sırada parkın etrafında bulunan taksi şoförleri Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın da Özcan'ı tehdit ederek zorla araçtan indirmeye uğraştığı ve aynı zamanda eylemlerini video kaydına aldıkları kaydediliyor.

İddianamede, şüpheliler Abdurrahman Akbaş, Murat Akbaş, Umut Can Kurtoğlu ve Ömer Berkan Altunbaş'ın "gece vakti yağmaya teşebbüs", "birden fazla kişiyle birlikte tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kasten yaralama" suçlarından 22'şer yıla kadar hapsi isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara'da Taksi Şoförlerine Darp Davası - Son Dakika

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