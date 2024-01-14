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Ankara buz kesti, termometreler eksi 9 dereceyi gördü - Son Dakika
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Ankara buz kesti, termometreler eksi 9 dereceyi gördü

Ankara'da gece boyu soğuk hava etkili olurken, termometreler yüksek yerlerde eksi 9 dereceyi gördü. Başkent'te gece boyu soğuk hava etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde termometreler eksi 9'u gösterdi. Arabaların camları buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle Ankara'nın simge yerlerinden Keçiören Şelalesi buz kesti. Ankara'da soğuk havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

14.01.2024 - 09:16,  Güncelleme: 09:17
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Ankara buz kesti, termometreler eksi 9 dereceyi gördü

ANKARA - Ankara'da gece boyu soğuk hava etkili olurken, termometreler yüksek yerlerde eksi 9 dereceyi gördü.

Başkent'te gece boyu soğuk hava etkili odu. Şehrin yüksek kesimlerde termometreler eksi 9'u gördü. Arabaların camları buz tuttu. Dondurucu soğuk nedeniyle Ankara'nın simge yerlerinden Keçiören Şelalesi buz kesti. Ankara'da soğuk havanın Salı gününe kadar etkili olması bekleniyor.

Ankara buz kesti, termometreler eksi 9 dereceyi gördü
Kaynak: İHA
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Ankara, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara buz kesti, termometreler eksi 9 dereceyi gördü - Son Dakika
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