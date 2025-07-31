Ankara'da Tespih ve Antika Fuarı Başladı - Son Dakika
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Ankara'da Tespih ve Antika Fuarı Başladı

31.07.2025 18:58
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Ankara'da düzenlenen fuarda tespih, antika ve doğal taş eserleri sergileniyor. En pahalı tespih 2.8 milyon lira.

Ankara'da "Tespih, Sanat, Antika ve Doğal Taşlar Fuarı" başladı.

ATO Congresium'daki fuarda, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen tespih ustalarının el işçiliğiyle hazırladığı ürünlerin yanı sıra antika eserler, koleksiyonluk objeler ve nadir doğal taşlardan yapılan sanat ürünleri de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Fuarın en pahalı ürünü Osmanlı dönemine ait sıkma kehribardan yapılmış, değeri 2 milyon 800 bin lirayı bulan tespih oldu.

Eski gaz lambalarından, 110 yıllık teleskopa, 1800'lü yıllardan kalma bronz biblolardan, İtalyan vazolarla hazırlanmış abajurlara kadar çok sayıda antika ürünün yer aldığı stantların yer aldığı fuarın en pahalı ürünlerinden biri de 10 kilogram damla kehribardan yapılan satranç takımı oldu.

Ürünü fuarda 300 bin liradan satışa sunan Mert Öztürk, "Damla kehribar taşının kesilip birleştirilmesiyle yapılan bu satranç takımı Litvanya'daki bir fuarda gördüğüm örnekten ilhamla hazırlandı. Hem dama hem satranç olarak kullanılabiliyor. Tamamen koleksiyonluk bir parça. Yapımı bir yıl sürdü." dedi.

Mamut dişi fosilinden 400 bin liralık tespih

Tespih ustası Hamiyet Üldür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinin dört kuşaktır tespih ustalığı yaptığını belirterek, "Dedemin eserleri Anıtkabir'de sergileniyor. Ben de mesleğin içine doğmuş biri olarak kadın tespih ustası oldum." dedi.

Fuar için özel olarak hazırladıkları tespihlere koleksiyonerlerin büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Üldür, kaplumbağa kabuğundan özel bir teknikle yapılan keratin tespihlerin dikkati çektiğini söyledi.

Rusya'dan temin ettikleri mamut dişi fosilinden de ürünler yaptıklarını belirten Üldür, "Mamut dişi fosilinden yapılan ve üzerinde 36 Osmanlı padişahının tezhip sanatıyla işlenmiş portrelerinin olduğu tespih büyük ilgi görüyor. Yaklaşık bir yılda tamamladığımız bu tespih yaklaşık 400 bin liradan satışta." bilgisini verdi.

"Tespih maneviyatı olan bir gelenek"

Fuarda stant açanlardan Muhammet İpek de yurt dışından getirilen özel hammaddeler ile hazırlanan tespihlerin fiyatının 50 bin liraya kadar çıktığını belirterek, "Gramı 15 ila 30 dolar arasında değişen malzeme kullanılıyor." dedi.

Fuara Erzurum'dan katılan, Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı olan Metin Çelebi ise oltu taşı tespihlerini tanıttı.

Oltu'dan çıkarılan taşla hazırlanan tespihlerin usta işçiliğiyle şekillendiğini belirten Çelebi, "Bazı tespihlerde 15 gün çalışıyoruz. Günde ortalama bir ya da iki tespih üretebiliyoruz. Fiyatlar ise 3 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar çıkabiliyor." diye konuştu.

Fuarı gezen ziyaretçilerden Kayhan Dadaşoğlu, tespihin sadece bir obje değil maneviyatı da olan bir gelenek olduğunu belirterek, "Tespih, dua taneleridir. Çekilmeden önce sevilir, emeği geçenlere dua edilir." ifadesini kullandı.

Fuar, ATO Congresium'daki fuar alanında 3 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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