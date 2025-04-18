Ankara'da Uyuşturucu Operasyonu: 119 Gözaltı

ANKARA Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 4 ilde 17 Nisan'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 92 şüpheli yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 58,37 gram esrar, 3 adet ecstasy hap, 366 adet sentetik ecza, 21,91 gram metamfetamin, 383,77 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 4 gram A.M. maddesi, 3 tabanca, 15 fişek ve 1 av tüfeği ile çeşitli suç delilleri bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 32'si emniyetteki işlemlerinin ardından 18 Nisan'da sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı. 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde karakola imza atma şartı getirildi. Cezaevinde bulunan 11 şüpheli dışındaki kişilerle ilgili gözaltı işlemleri sürerken, firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar da devam ediyor.