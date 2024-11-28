Ankara'da Yaralama Olaylarına 8 Gözaltı

Ankara'da yaralama olaylarına karışan 8 şüpheli Yunus ekiplerince gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, kentin çeşitli noktalarında yaptıkları çalışmalarla yaralama olaylarına karışan 8 zanlıyı yakaladı.
Şüphelilerin araçlarında ve üstlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden birinin hırsızlık suçundan 12 arama kaydının bulunduğu belirtildi.
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