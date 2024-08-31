Polatlı'da Yavru Köpeği Dirgenle Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Polatlı'da Yavru Köpeği Dirgenle Öldüren Şahıs Tutuklandı

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Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde, yavru köpeği dirgenle öldüren M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, şahsın gözaltına alındığı ve adli makamlarca gereken işlemlerin sürdüğü belirtildi. Polatlı Kaymakamlığı ise şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu.

31.08.2024 17:30
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(ANKARA) - Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Çimenceğiz mahallesinde, yavru köpeği dirgenle öldüren M.S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polatlı'da M.S.A., adlı şahıs, yavru köpeği elindeki dirgenle öldürdü. Polatlı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan ANKA Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, "Şahıs gözaltına alınmıştır. Buradaki işleminin ardından adli makamlara sevk ettik, adli makamlarca gereken işlemler sürüyor" denildi.

"Tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir"

Polatlı Kaymakamlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Aksoy'un tutuklanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi. Kaymakamlığın açıklaması şöyle:

"31 Ağustos 2024 günü bazı basın yayın organlarında yayınlanan ilçemiz Çimenceğiz Mahallesi'nde bir köpeğe işkence edilerek katledildiğine dair görüntüler üzerine, kamuoyunu bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu olay ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilerek, İlçe Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar neticesinde, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli S.M.A., 30 Ağustos 2024 tarihinde gözaltına alınmış olup, 31 Ağustos 2024 tarihinde çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir."

Kaynak: ANKA

Polatlı, 3-sayfa, Ankara, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Polatlı'da Yavru Köpeği Dirgenle Öldüren Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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