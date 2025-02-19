Ankara'da Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Yollar Tıkandı

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(ANKARA) - Ankara'da yoğun kar yağışı, kısa sürede etkisini gösterirken, yolların tıkandığı ve çok sayıda aracın yolda kaldığı ve kar küreme araçlarının çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Ankara'da yoğun kar yağışı kısa sürede etkili oldu. Pek çok yol ve cadde yoğun trafiğin oluşması nedeniyle tıkandı. Başkentliler, araçlarıyla beraber yolda kalırken, kar küreme araçlarının yol açma çalışmalarına devam ettiği görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye ekipleri, kentte etkili olan kar yağışına karşı 220 iş makinesi, 1400 personel ve 630 araçla sahada karla mücadele ediyor.