Ankara'daki Aslangör alanları koruma altına alındı

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Ankara'nın Bala ilçesindeki Aslangör içme-kullanma suyu ve drenajlarının bulunduğu alanların koruma altına alınması kararlaştırıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Çatalçeşme Mahallesi'ndeki Aslangör-1, Aslangör-2 ve Aslangör-3 kaynak-kaptaj ve drenajları, isale hattı aracılığıyla, Çatalçeşme Mahallesi ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) çiftliğinin içme ve kullanma suyu olarak kullanılıyor.

Söz konusu kaynak-kaptaj ve drenajlarının bulunduğu alan, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, koruma altına alındı.