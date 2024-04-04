Ankara\'daki hurdacılar sanayi sitesi yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de 35 sondaj kuyusu açılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, kent genelinde içme suyu iletimini güçlendirmek için planlanan ve maliyeti 35 milyon TL olan 35 sondaj kuyusu açılacağını bildirdi. Büyükkılıç, altyapı hizmetlerini eksiksiz yerine getirmeye çalıştıklarını ve kaliteli içme suyu temini için yeni kaynak arayışlarının devam ettiğini belirtti. Sondaj kuyuları için ihalenin gerçekleştirildiğini söyleyen Büyükkılıç, çalışmalara en kısa zamanda başlanacağını ifade etti.