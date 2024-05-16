Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü serbest bırakıldı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Öner'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Öner hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı. Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüphelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm şüphelilerin dijital materyal incelemelerinin sürdüğü kaydedildi. Şüphelilerle ilgili MASAK raporunun temin edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

16.05.2024 19:39
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında emniyetteki işlemleri tamamlanan Öner'in mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Öner hakkında yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında halen gözaltında 7 şüphelinin bulunduğu belirtilen açıklamada, tüm şüphelilerin dijital materyal incelemelerinin sürdüğü kaydedildi.

Şüphelilerle ilgili MASAK raporunun temin edildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü serbest bırakıldı - Son Dakika

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