Ankara Kadın Orkestrası, 2-3 Kasım'da CSO Ada'da 'Eve Dönüş' konserlerini verecek. - Son Dakika
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Ankara Kadın Orkestrası, 2-3 Kasım'da CSO Ada'da 'Eve Dönüş' konserlerini verecek.

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Ankara Kadın Orkestrası, üçüncü yılında 'Eve Dönüş' temalı konserlerle 2 ve 3 Kasım'da CSO Ada Ankara'da sahne alacak. Farklı meslek gruplarından kadınlardan oluşan orkestra, dünya ve Türk sanat müziğinden eserlerle dinleyicilere program sunacak.

Farklı yaş ve meslek gruplarından kadın müzisyenleri bir araya getiren Ankara Kadın Orkestrası, 2 ve 3 Kasım'da CSO Ada Ankara'da "Eve Dönüş" temalı konserlerle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2023'te kurulan ve aralarında doktor, öğretmen ve psikologların da bulunduğu farklı meslek gruplarından kadınlardan oluşan orkestra, üçüncü yılında dünya müziğinden Türk sanat müziğine uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilerle buluşacak.

İlk konserinde "Yolculuk", ikinci konserinde "Birleşelim" temasını işleyen topluluk, bu yıl farklı kültürlerin müzikal birikimini kendi gelenekleriyle buluşturmayı hedefliyor.

Ankara Kadın Orkestrası Şefi Gülnihal Karamağara, AA muhabirine, konser hazırlıklarını, orkestranın 3 yıllık yolculuğunu ve gelecek hedeflerini anlattı.

Bu yıl Ankara'daki konserlerinin üçüncü yılı olduğunu belirten Karamağara, şöyle konuştu:

"İlk konserimizi 'Yolculuk' temasıyla vermiştik ve aslında birlikte bir yolculuğa çıktığımızı duyurmuştuk. İkinci konserimizde ise temamız 'Birleşelim' idi. Hem müzisyenler olarak biz sahnede hem seyircimizle hem de birçok farklı düşüncenin birleştiği bir sahne kurmak istedik. Bu yıl ise temamız 'Eve Dönüş.' Yani kendi geleneklerimize, bütün dünyayı gezip gördükten sonra heybemize topladıklarımızla birlikte kendi geleneğimize, kendi yuvamıza dönmekle ilgili bir konsept geliştirdik."

"Müziği sevdiğimiz için bir araya geldik"

Çocukluğundan bu yana müzikle ilgilendiğini, keman çaldığını ve uzun bir sahne geçmişine sahip olduğunu anlatan Karamağara, Ankara Kadın Orkestrasını kendi deneyimlerini müziği seven kadınlarla paylaşmak amacıyla kurduğunu söyledi.

Karamağara, başlangıçta yalnızca müzik yapmak için bir araya geldiklerini ifade ederek, "Burada kurulan dostluk bizi buraya çok bağladı. Aslında birbirimiz için, bir araya gelmek için, sohbetimiz için de toplanmaya başladık. 3 senedir de devam ediyoruz." dedi.

Orkestranın farklı yaş ve meslek gruplarından kadınları bir araya getirdiğine dikkati çeken Karamağara, şöyle devam etti:

"Aramızda doktor da var, öğretmen de var, psikolog da var. Tıpkı enstrümanlarımızın çeşitliliği gibi, müziğimizi besleyen bir şey olması gibi aslında arkadaşlığımızı, zihnimizi, düşüncelerimizi de besleyen bir yapısı var böyle bir çeşitliliğin. Bunu sahnede de kendi arkadaşlığımızda da çok hissediyoruz."

Repertuvarda 5-6 farklı dilden eserler yer alıyor

Her yıl yeni müzisyenlerin orkestraya katıldığını anlatan Karamağara, repertuvarlarının da bu çeşitliliği yansıttığını belirtti.

Karamağara, "Kuzeyden parçalar yapıyoruz, Türk geleneğinden türküler, Türk sanat musikisi icra etmeye çalışıyoruz. Bununla birlikte 5-6 farklı dilden parçalar muhakkak repertuvarımızda yer alıyor. Aslında yapmak istediğimiz şey hem dünya müziğini yansıtmak hem de tıpkı bizim çeşitliliğimiz gibi, sevdiğimiz, dinlediğimiz müziklerin çeşitliliği gibi sahneye bu farklılığı yansıtmak." diye konuştu.

Konser hazırlamanın ve yeni bir repertuvar oluşturmanın zor bir süreç olduğuna değinen Karamağara, seyircilerden aldıkları olumlu tepkilerin kendilerini yeni konserler için motive ettiğini söyledi.

"Birlikte müzik yapmak başkalarını dinlemeyi öğretiyor"

Müzikle ilgilenen kadınlara da tavsiyelerde bulunan Karamağara, bireysel müzik çalışmalarının insanın kendisini tanımasına katkı sağladığını belirtti.

Birlikte müzik yapmanın da farklı kazanımlar sağladığını vurgulayan Karamağara, şunları kaydetti:

"Birlikte çalmanın getirdiği farklı bir dinamik var. Öncelikle kendi sesini dinlerken aynı zamanda başkalarını da dinlemeyi öğretiyor birlikte müzik yapmak insana. Bu yüzden eğer iyi düzeyde enstrüman çalmaya başlamışsa, şarkı söylemeye başlamışsa arkadaşlarımıza şunu tavsiye edebilirim, kendisi gibi arkadaşlar bulmasını veya bize katılmasını tavsiye edebilirim. Çünkü hem psikolojik anlamda hem iyi oluş anlamında hem de dünyaya bakışımız açısından çok farklı pencereler açıyor birlikte çalıyor olmak."

Uluslararası konser hedefi

Orkestranın uluslararası çalışmalara da açık olduğunu belirten Karamağara, yurt dışındaki müzik topluluklarıyla temaslarının ve işbirliklerinin bulunduğunu söyledi.

Karamağara, henüz uluslararası düzeyde bir konser vermediklerini dile getirerek, "Biz aslında bir araya gelirken de çok büyük işler yapmak niyetiyle değil, sadece birbirimizle müziğimizi paylaşmak, bize iyi gelmesi niyetiyle bir araya gelmiştik. Ama beklediğimizden daha güzel sonuçları oldu. Tabii ki bu yolun bizi götürdüğü yerlere açığız ve o yol bizi yurt dışına götürürse oraya da gideriz." ifadelerini kullandı.

Ankara Kadın Orkestrası, "Eve Dönüş" konserleri kapsamında 2 ve 3 Kasım'da CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da saat 19.30'da sahne alacak.

Kaynak: AA
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