Ankara Kadın Orkestrası: Müzik ve Özgürlük

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Farklı yaş ve meslek gruplarından kadınlar tarafından kurulan Ankara Kadın Orkestrası, farklı dillerde ve tarzdaki geniş repertuvarlarıyla kadın dinleyicilere konser veriyor.

Ankara Kadın Orkestrası adıyla kurulan grup, gitar, keman, kanun, bateri ve yan flüt gibi enstrümanları çalan kadın müzisyen ve vokallerin dahil olduğu 19 kadından oluşuyor.

Grubu bir araya getiren keman sanatçısı Şef Gülnihal Karamağara, AA muhabirine, kadınlarla müzik deneyimi kazanmak ve yeteneklerini üst seviyeye taşımak için çalıştıklarını söyledi.

Karamağara, geçtiğimiz yıl Ankara'daki kadınlara çağrı yaparak grubu kurmak için girişimde bulunduğunu belirterek, "Sahne aldığım yaklaşık 15 yıllık süreçte fark ettiğim şey şu oldu, kadınlar, kadın sanatçıları görmekten güç alıyor ve oradan aldıkları ilhamla enstrüman kurslarına yazılıp şan dersi almaya başlıyor." dedi.

Kadınların bunu sunabilecekleri bir alana da ihtiyaçları olduğunu, Ankara Kadın Orkestrası'nın da bu ihtiyaca cevap olarak ortaya çıktığını söyleyen Karamağara, profesyonel, amatör ve orta seviyede enstrüman çalan ve şarkı söyleyen kadınlar olarak bir araya geldiklerini anlattı.

Gülnihal Karamağara, "Müziğimizi nasıl geliştirebiliriz, nasıl birlikte müzik yapma deneyimi kazanabiliriz bunun üzerine çalıştık. Bu süreç bizi hayallerimize ulaştırdı diyebiliriz. Kendi odasında müzik yapan enstrüman çalan kadınların Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) gibi görkemli bir salonunu seyirciyle doldurduğu gündeyiz." diye konuştu.

Kadın dinleyicilere özel müzik yapmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Şef Karamağara, "Biz sadece kadınlara müzik yaparak belki de alanımızı sınırlandırmış gibi görünüyoruz. Ama biz bu alanda kendimizi çok daha özgür hissediyoruz. Birlikte şarkılar söylemek, hatta bir salonda iki bin kadın ile bağırarak şarkılar söylemek, insana gerçekten büyük bir ifade alanı sunuyor ve çok özgür hissettiriyor. Bu da bizim kendimizi özgür ve mutlu hissettiğimiz bir alan." ifadelerini kullandı.

Grubun Bateristi 43 yaşındaki Handegül Terken Kabakçıoğlu, bateri çalmaya 37 yaşında başladığını belirterek, bir senenin sonunda yoğun bir çalışmanın ardından Ankara'nın en büyük sahnelerinden biri olan CSO Ada'da konser vermenin heyecanını yaşadıklarını aktardı.

Grubun vokallerinden, Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Vokal Sena Atlığ, provalar için her hafta sonu Aksaray'dan Ankara'ya geldiğini söyledi. Tıp derslerinin yoğunluğundan dolayı zaman zaman zorluk yaşadığını belirten Atlığ, "Burası benim için bir rahatlama alanı, daha çok kendimi ifade ettiğimi hissettiğim alan o yüzden hem eğitimimi hem de vokalliği bir ara götürmekten ben çok mutluyum." diye konuştu.