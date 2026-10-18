Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Sönmez, ikinci baskı altınlarda ayar riski uyarısı yaptı - Son Dakika
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Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Sönmez, ikinci baskı altınlarda ayar riski uyarısı yaptı

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Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, Darphane dışı basılan ikinci baskı altınlarda ayar veya gramaj düşüklüğü riski bulunduğu uyarısında bulundu. Sönmez, tüketicilere köklü kuyumcuları seçip ürün kutusu, etiketi ve fiş ya da faturasını almalarını önerdi.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, piyasada daha düşük fiyata satışa sunulan ikinci baskı altınların son dönemde yayılmaya başladığını ve orijinalinden ayırt edilmesinin zorluğundan dolayı tüketicilerin dikkatli olmaları gerektiğini bildirdi.

Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Darphane dışında, yetkisiz atölyelerde orijinaline benzer kalıplarla basılan ikinci baskı altın, çeyrek, yarım veya Cumhuriyet altınına ilişkin uyarılarda bulundu.

Darphane dışında altın basımı ve piyasaya sürülmesinin kanunen yasak olduğunu vurgulayan Sönmez, ikinci baskı altında ayar düşüklüğü riskinin bulunduğunu söyledi.

Sönmez, görünüş olarak orijinaline çok benzese de ayar veya gramajda düşüklük olabildiği için kuyumcuların bu durumu bozdurma sırasında fark edebildiğini veya altını değerinin altında satın alabildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu şekilde basılan altınların detayları genellikle Darphane basımına göre daha az net veya pürüzlü olur ancak bunu çoğunlukla uzman kuyumcular hassas ayar cihazlarıyla fark edebilir. İkinci basım altınların ayarı düşük olduğu için baskı sırasında Atatürk figürü ve diğer yazılar net çıkmayabilir. Bu bir kanıt olabilir. Ayrıca ürünün sertliği de bunu gösterebilir ancak bunu vatandaş ayırt edemeyebilir."

Altının fişi unutulmamalı

Sönmez, altın alınırken dikkat edilmesi gereken hususlara da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Altın alırken mağduriyet yaşamamak adına güvenilen, kurumsal ve köklü kuyumcuları tercih etmenizi öneriyoruz. Altın alan vatandaşlarımızın firmanın kendi kutusu olmasına, kurdelesinde isim yazmasına veya küçük etiketlerinin bulunmasına dikkat etmeleri gerekir. Ayrıca altının fiş ya da fatura gibi belgelerini almayı unutmamaları büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA
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