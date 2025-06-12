Ankara Meclisi'nden İsimlendirme Kararları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, haziran ayı üçüncü birleşimi yapıldı.

Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda gerçekleşen toplantıda gündem maddeleri oylandı.

Oturumda, ASKİ Genel Müdürlüğü kadro değişikliği teklifine ve genel müdürlüğün hisseli taşınmazlarının satışına ilişkin başkanlık yazıları oy birliğiyle, reklam kiralama bedellerinin güncellenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Batıkent Kardelen Mahallesi sınırlarında bulunan "Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı" isminin "Samet Özgül Batıkent Spor ve Dinlenme Parkı", kentte uygun görülecek bir bulvar veya caddeye Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto adının, Keçiören Sancaktepe Mahallesi sınırındaki Mehtap Caddesi Parkı isminin Taha Akgül Parkı ve Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi çevresinde bulunan yeşil alanın "Rıza Kayaalp" olarak isimlendirilmesine ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporları oy birliği, Ovacık Mahallesi'ndeki bir park alanın "Volkan Konak Parkı" olarak isimlendirilmesi konusuna ilişkin İsimlendirme Komisyonu raporu ise oy çokluğuyla kabul edildi.

Gündem dışı konuşmaların ardından Meclis Birinci Başkanvekili Işık, yarın toplanmak üzere oturumu kapattı.