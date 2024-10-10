Ankara'nın 101. Yılı Kutlanıyor

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Çankaya Belediyesi tarafından, Ankara'nın başkent oluşunun 101. yılı özel etkinliklerle kutlanacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankaya Belediyesinin ev sahipliği yapacağı ve iki gün sürecek kutlama programı, 12 Ekim'de "Meçhul Seyyahların Ankara Fotoğrafları" sergisiyle başlayacak. Sergi, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi ve Çayyolu Ek Hizmet Binası'nda eş zamanlı düzenlenecek. Sergi, 13 Ekim'e kadar devam edecek ve 10.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Etkinlikler kapsamında ayrıca, 12 Ekim akşamı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde "Arpanatolia" konseri düzenlenecek. 13 Ekim'de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi "Ankara Gazinosu" tiyatro oyununa ev sahipliği yapacak.

Konser ve tiyatro oyununun biletleri ilgili merkezlerden ücretsiz temin edilebilecek.