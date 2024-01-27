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Nallıhan'da çıkan yangın 3 katlı evde büyük hasara yol açtı - Son Dakika
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Nallıhan'da çıkan yangın 3 katlı evde büyük hasara yol açtı

Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kabaca köyünde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Nallıhan\'da çıkan yangın 3 katlı evde büyük hasara yol açtı
27.01.2024 - 00:15,
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Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kabaca köyünde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Kabaca köyünde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı ahşap evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Evin 2 katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA
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