22:35 • •
Ankara'nın Nallıhan ilçesine bağlı Kabaca köyünde 3 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Kabaca köyünde Mustafa Kılıç'a ait 3 katlı ahşap evde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.
Evin 2 katında hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Nallıhan'da çıkan yangın 3 katlı evde büyük hasara yol açtı - Son Dakika