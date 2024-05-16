Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Öner serbest bırakıldı

(ANKARA) - Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ankara Organize Şube Müdürü Kerem Öner, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Ayhan Bora Kaplan davası kapsamında görevden uzaklaştırılan 4 kamu görevlisinin gözaltına alındığını, soruşturma işlemlerinin titizlikle yürütüldüğünü açıklamıştı. Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Öner ve yardımcısı Şevket Demircan ile gizli tanık Serdar Sertçelik'in 'Ufuk komiser' adıyla açıkladığı personel gözaltına alınmıştı.
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Öner, bugün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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