Ankara Ormanları için Yangın Tedbirleri - Son Dakika
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Ankara Ormanları için Yangın Tedbirleri

26.05.2025 13:32
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Ankara Valiliği, ormanlarda yangın riskini azaltmak için giriş yasağı ve tedbirler açıkladı.

Ankara Valiliği, ormanlık ve mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunun artması, ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle ormanlara ilişkin tedbir kararlarını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, orman yangınlarının çıkış nedenleri arasında yer alan anız yakma, tarla çalışmaları, bağ­ bahçe temizliği, çöplerin yakılması, enerji nakil hattı arızaları, piknik, çoban ateşi, yıldırım, kasıt, ihmal veya dikkatsizlik neticesinde gelişen orman yangınlarını önlemeye yönelik kararlar alındı.

Alınan tedbir kararlarınca, Ankara orman yangınlarıyla mücadele kapsamında il sınırları içerisindeki yer alan milli park, mesire alanları, tabiat parkları hariç olmak üzere belirlenen ormanlık alanlara girişler, 10 Haziran-30 Eylül tarihleri arasında 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklandı.

Ankara il sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğünce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde giriş yapılamayacak.

Ateşli piknik ile kamp yapılmasına izin verilmeyecek"

Kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına ve ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda yukarıda belirtilen tarihler arasında, idarece belirlenen ocak, mangal, barbekü gibi düzenekleri olan yerlerde saat 09.00-20.00 arasında giriş çıkış yapılması serbest olup, bu sahalarda belirlenen saatler dışında her türlü giriş ­çıkış ve ateşli piknik ile kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmeyecek.

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişilerle, bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personelinin haricindeki vatandaşlar ormanlara giriş ve çıkış yapamayacak.

Orman Kanunu'nun 31. ve 32. maddesi kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerleri, mahalleler dahil olmak üzere anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaklandı.

Gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak

Orman alanı civarındaki tesisler ve sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.

Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (ENERJİSA ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak.

Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak. Demiryolu kenarları, piknik alanları, turistik alanlar, meskun mahaller, her türlü tesis ve ziraat arazileri gibi özel yangın tehlikesi oluşturan alanların etrafında emniyet yolu ile şerit açılması sağlanacak.

Tescilli alanlarda ve müstecire verilen yerlerde olası yangına karşı Yangın Müdahale Planı'nın onaylanması akabinde, ateşli piknik yapılan yerlerde orman yangınlarına karşı her türlü tedbir müstecir tarafından alınacak. Bu alanlarda alınacak olan tedbirlerin kontrolü DKMP 9. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacak.

2025 yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon Kararı'nın 27. maddesinin (a) bendinde belirlenen sahalarda DKMP 9. Bölge Müdürlüğünce, Tarım ve Orman Bakanlığının 6 Aralık 2024 tarihli "OGM ile DKMP Genel Müdürlüğü Arasında Korunan Alanlardaki Uygulamalara Dair İşbirliği Protokolü" hükümleri gereği devriye gezdirilecek, sabit mangal ve barbeküler haricinde ateşli piknik yaptırılmayacak. Piknikçiler yangın riskine karşı sürekli uyarılacak, gün sonunda piknik alanında yanar şekilde ateş olmadığının kontrolü yapılacak, piknik alanlarına giren ve çıkan araçların kontrolü ve konuşlanması denetlenecek.

Dron ile izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacak

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak, dron gibi vasıtalarla yapılan izleme ve gözlem faaliyetleri artırılacak. Tüm iletişim araçları kullanılarak vatandaşların orman yangını riski konusunda bilgilendirilmesi ve uyarılması sağlanacak.

Ayrıca, muhtemel orman yangınından etkilenebilecek özel tedbirler alınması gereken yerleşim yerleri, kritik yapı, fabrika, depo ve benzeri alanlar belirlenecek, riskli alanlarda bulunanların ilgili ve yetkilisine kendi tedbirlerini almaları konusunda gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapılacak.

Mahalle muhtarları, ormanların yangınlara karşı muhafazasında gerekli tedbirlerin alınması ve vatandaşların uyarılması konusunda dikkatli ve duyarlı olacak.

Gerekli hallerde ilçe kaymakamların emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak her türlü araç ve gereçle Orman Bölge Müdürlüğünün koordinasyonunda yangına karşı en etkili şekilde müdahale edilmesi sağlanacak.

Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

Öte yandan Valiliğin internet sitesinde, giriş ve çıkışların yasaklandığı orman alanları ve gün içinde kontrollü piknik yapılabilecek milli park, mesire yerleri ve tabiat parklarının listesi paylaşıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ankara Ormanları için Yangın Tedbirleri - Son Dakika

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