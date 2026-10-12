Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu - Son Dakika
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Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

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Ankara Ulus’ta I. Meclis binasının hemen yanı başında bulunan ve yıllardır tarihi dokuda görüntü kirliliği yaratan pavyonlar dev operasyonla kilit vurularak tamamen kapatıldı. Başkentte bir dönemin sonunu getiren kararla, bölgedeki 20 eğlence mekânı süresiz mühürlendi.

Ankara Ulus'un simgeleşmiş ve tarihi merkezinde yıllardır faaliyet gösteren pavyonlar için yolun sonu geldi. I. Meclis binasına çok yakın mesafede yer alması sebebiyle hem kamuoyunda tepkilere yol açan hem de bölgede ciddi görüntü ve çevre kirliliği oluşturan mekânlar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen "Ailem Güvende" operasyonuyla tamamen mühürlendi.

EKİPLER DÜĞMEYE BASTI 

Fuhuş, müstehcenlik, uyuşturucu ve çocuk istismarı iddialarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı soruşturma çerçevesinde düğmeye basan emniyet güçleri, tarihi bölgedeki 20 pavyonun faaliyetine süresiz olarak son verdi.

Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

ELDE SOMUT DELİLLER VAR 

Soruşturma dosyasında, çocukların ve reşit olmayan gençlerin yaş ve gelişim düzeyleri gözetilmeksizin yasa dışı faaliyetlere yönlendirildiğine ilişkin somut delillerin yer aldığı bildirildi. Mekanların "ücretli sosyal arkadaşlık hizmeti" adı altında istismar eylemlerine ve yasa dışı organizasyonlara zemin hazırladığı tespit edildi.

Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

BİR DEVRİN SONU 

Başkentin tarihi kimliğinin merkezinde yer alan I. Meclis çevresindeki bu radikal değişim, Ulus'ta bir devrin kapanması olarak değerlendirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan işletmelere ilişkin adli ve idari sürecin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

AnkaraGüncelUlusSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Amokachi Amokachi:
    Bugün pavyonlar, yarın yeni nesil alkollü eğlence mekanları. Gece klüpleri, meyhaneler, alkollü balıkçılar, publar, kafeler. Siyasal İslam böyledir çünkü. Fakat bundan sonrası hiç önemli değil. Hiçbir şeyin düzelmesini istemiyorum. Biz göremedik, kimse göremesin iyi günleri. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu - Son Dakika
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