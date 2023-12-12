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Ankaragücü Başkanı ve 2 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Ankaragücü Başkanı ve 2 Şüpheli Tutuklandı

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemine saldırıya ilişkin Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve 2 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheliler hakkında soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Ankaragücü Başkanı ve 2 Şüpheli Tutuklandı
12.12.2023 - 12:19,  Güncelleme: 12:35
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MKE Ankaragücü- Çaykur Rize spor maçının hakemi Halil Umut Meler'e saldırıya ilişkin, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da arasında bulunduğu 3 şüpheli, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, maç sonrası sahaya inerek maçın hakemine şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile sahaya inen taraftarlar hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık" ile "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama" suçlarından Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını hatırlattı.

Bakan Tunç, "Şüpheliler F.K, Ş.Y. Ş. ve K.Ç, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevk edildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R.K, Ö.O.Ü. ve V.D. hakkında da 6222 Sayılı yasa uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile şüpheliler Ş.Y.Ş ve K.Ç, tutuklanmalarının ardından Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA
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