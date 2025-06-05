Ankaralılar Kurban Bayramı Alışverişine Devam Ediyor

Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Ankaralılar, Kurban Bayramı alışverişlerini sürdürüyor. Şerbetli tatlı satıcısı Şemsettin Alto, "Tatlı fiyatlarımız geçen Ramazan bayramıyla aynı. Biz zam yapmadık. Biz genelde yıldan yıla zam yaparız. Yıl içinde fıstığa, cevize zam gelmesine rağmen bizler zammı yansıtmıyoruz" dedi.

Aslen Diyarbakır firması olduklarını söyleyen Şerbetli tatlı satıcısı Şemsettin Alto, Ankara'ya bir yıl önce geldiklerini belirterek, "Başkentimize hizmet etmek için buradayız. Tatlı fiyatlarımız geçen Ramazan bayramıyla aynı. Biz zam yapmadık. Biz genelde yıldan yıla zam yaparız. Yıl içinde aldığımız ürünler fıstığa, cevize zam gelmesine rağmen bizler müşterilerimize zammı yansıtmıyoruz" diye konuştu.

Kurban Bayramı'nda tatlıya yoğun bir talep olduğuna değinen Alto, en çok tüketilen tatlıların burma kadayıf, Antep özeli ve fındık isimli şerbetli bir tatlı olduğunu söyledi.

Alto, Ankara'daki ilk Ramazan Bayramı'nda yaklaşık bir buçuk ton tatlı sattıklarını bildirerek, "Bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ise toplamda 10 tona ulaştık. Daha doğrusu yetiştiremiyoruz Ankaramıza. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu oranı daha da üst seviyelere alacağız" diye konuştu.