Anne Kız İpek Böceği Yetiştiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Anne Kız İpek Böceği Yetiştiriyor

Anne Kız İpek Böceği Yetiştiriyor
08.06.2025 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da anne-kız, hibe desteğiyle başarıyla ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anne ile kızı, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle 4 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor.

Girmeler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Filiz Hanife Keleş (26) ile annesi Gülizar Gürhan (56), 4 yıl önce internette gördükleri ipek böcekçiliğini yapmaya karar verdi.

Ev hanımı olan anne kız, Tarım ve Orman Bakanlığının "Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi" projesine başvurdu.

Keleş, asil listede yer alırken yedeklerde bulunan annesi de daha sonra hibe desteği almaya hak kazandı. Yüzde 100 hibe ile anne kıza 120'şer metrekarelik "ipek böceği besleme evi" yapıldı ve birer dönüme 300 dut fidanı dikildi.

İpek böceği yetiştiriciliği yapmayı sürdüren ve bu yıl dördüncü kez hasat yapan anne kız, yılda yaklaşık 100 kilo koza üretiyor.

"Bu sene kilosunun 2-3 bin lira olmasını bekliyoruz"

Filiz Hanife Keleş, AA muhabirine, evinde çocuklarıyla ilgilendiğini hem de ipek böceği işi yapabildiğini söyledi.

İpek böcekçiliği işine yüzde 100 hibeyle başladığını anlatan Keleş, "Böcekler geldiğinde gözle göremeyecek kadar küçük oluyorlar, biz onları besleyerek yaklaşık parmak boyutuna getiriyoruz. Böceği ilk gördüğümüzde dokunmaya bile korkuyorduk. Şimdi alıştık ve elimize alıp sevebiliyoruz. Zararsız bir hayvan." dedi.

İlk başlarda hayvanların çok dut yaprağı tüketmediğini belirten Keleş, 15 günün ardından bir römork dut yaprağının neredeyse iki öğün ancak yettiğini dile getirdi.

Bahçedeki dut yapraklarının yetmediğini, başka yerlerden istemek zorunda kaldıklarını aktaran Keleş, " Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çobanlar Mahallesi'ne büyük dut bahçesi yapmış. Mahallemize de bir dut bahçesi yapılmasını istiyoruz. Yeterli dut yaprağımız olsa belki 300 kilo koza elde edecek alanımız var. Geçen sene kilosu 1000 liraydı ama bu sene 2-3 bin lira olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Devletin verdiği yüzde 100 hibe ile kızıyla 4 yıl önce üretim yapmaya başladıklarını anlatan Gülizar Gürhan ise Koza Birlikten gelen böceklerin yaklaşık 45 gün sonra kozaya dönüşmesiyle hasat edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Hibe Desteği, Seydikemer, Ekonomi, Güncel, Tarım, Koza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anne Kız İpek Böceği Yetiştiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
11:06
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek’in sağlık durumu nasıl Doktorundan açıklama var
Elektrik akımına kapılan Ferdi Zeyrek'in sağlık durumu nasıl? Doktorundan açıklama var
10:28
CHP’liler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karşılayan isme tepkili ’’Partiden atılsın’’ diyen bile var
CHP'liler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılayan isme tepkili! ''Partiden atılsın'' diyen bile var
09:33
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
9 lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti
06:07
Kolombiya’da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu 15 yaşındaki çocuk gözaltında
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 11:46:06. #7.13#
SON DAKİKA: Anne Kız İpek Böceği Yetiştiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.