Anne Kız İpek Böceği Yetiştiriyor

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde anne ile kızı, Tarım ve Orman Bakanlığının verdiği hibe desteğiyle 4 yıldır ipek böceği yetiştiriciliği yapıyor.

Girmeler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk annesi Filiz Hanife Keleş (26) ile annesi Gülizar Gürhan (56), 4 yıl önce internette gördükleri ipek böcekçiliğini yapmaya karar verdi.

Ev hanımı olan anne kız, Tarım ve Orman Bakanlığının "Arıcılık, İpek Böcekçiliği, Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Yatırımlarının Desteklenmesi" projesine başvurdu.

Keleş, asil listede yer alırken yedeklerde bulunan annesi de daha sonra hibe desteği almaya hak kazandı. Yüzde 100 hibe ile anne kıza 120'şer metrekarelik "ipek böceği besleme evi" yapıldı ve birer dönüme 300 dut fidanı dikildi.

İpek böceği yetiştiriciliği yapmayı sürdüren ve bu yıl dördüncü kez hasat yapan anne kız, yılda yaklaşık 100 kilo koza üretiyor.

"Bu sene kilosunun 2-3 bin lira olmasını bekliyoruz"

Filiz Hanife Keleş, AA muhabirine, evinde çocuklarıyla ilgilendiğini hem de ipek böceği işi yapabildiğini söyledi.

İpek böcekçiliği işine yüzde 100 hibeyle başladığını anlatan Keleş, "Böcekler geldiğinde gözle göremeyecek kadar küçük oluyorlar, biz onları besleyerek yaklaşık parmak boyutuna getiriyoruz. Böceği ilk gördüğümüzde dokunmaya bile korkuyorduk. Şimdi alıştık ve elimize alıp sevebiliyoruz. Zararsız bir hayvan." dedi.

İlk başlarda hayvanların çok dut yaprağı tüketmediğini belirten Keleş, 15 günün ardından bir römork dut yaprağının neredeyse iki öğün ancak yettiğini dile getirdi.

Bahçedeki dut yapraklarının yetmediğini, başka yerlerden istemek zorunda kaldıklarını aktaran Keleş, " Muğla Büyükşehir Belediyesi, Çobanlar Mahallesi'ne büyük dut bahçesi yapmış. Mahallemize de bir dut bahçesi yapılmasını istiyoruz. Yeterli dut yaprağımız olsa belki 300 kilo koza elde edecek alanımız var. Geçen sene kilosu 1000 liraydı ama bu sene 2-3 bin lira olmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Devletin verdiği yüzde 100 hibe ile kızıyla 4 yıl önce üretim yapmaya başladıklarını anlatan Gülizar Gürhan ise Koza Birlikten gelen böceklerin yaklaşık 45 gün sonra kozaya dönüşmesiyle hasat edildiğini kaydetti.