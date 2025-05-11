Anneler Günü'nde Ekonomi Engeli

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - Anneler Günü'nü kutlamak isteyen birçok yurttaş, hayat pahalılığı nedeniyle istedikleri hediyeyi alamazken, ekonomik koşullar hediye tercihlerini de etkiledi.

İstanbul'da, ANKA mikrofonuna konuşan bir yurttaş, "Herkesin Anneler Günü'nü kutlarız. Anne adaylarının da ebediyete intikal etmiş olan annelerin de Anneler Günü'nü kutlarız. Tabii bu tek bir günle sınırlı bir şey değil ama bir anı gibi böyle. Herkesin Anneler Günü kutlu olsun" dedi.

"Çiçek fiyatları yüksek, alternatif hediye bakıyorum"

Sena Özel, annesi için hediye seçmenin zorluklarına değinerek, "Daha hediye almadım ama istediği bir ip var, onu alacağım akşam. Böyle yuvarlak yuvarlak, birleştiğinde bir modeli oluyormuş. Çiçek almayı düşünüyorum ama fiyatlar biraz fazla. Saksıda almak istiyorum ama onun fiyatı çok daha fazla. Normal gülü 800 liraya yakın fiyata aldık" ifadelerini kullandı.

Gizem Çınar, internet üzerinden annesine hediye yolladığını söylerken, vefat eden annesini hatırlayarak duygulanan Esra Aydın da "Bir tane oğlum var. Hiç unutmaz hediye almayı. Hediye almak değil de anılmak, sayılmak iyi hissettiriyor. Hele annesini kaybetmiş olursa insan daha farklı olur" şeklinde konuştu.

Annelik duygusunu paylaşan bir başka yurttaş da, "Anne olmak güzel bir şey. Çocuklarım öptüler, kokladılar, çiçek aldılar, ayakkabı aldılar" diye konuştu.

"Tencere seti aldım, çok mutlu oldu"

Salih Kocaman, "Çiçek aldım, kutlamaya gidiyorum. Daha önceden hediyesini almıştım. Kendisi ev hanımı olduğu için güzel bir tencere seti aldım. Hediye ettim, çok mutlu oldu" dedi.