Bitlis Yeşilay Şubesi ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla kadınlara gül dağıttı.
Bitlis Yeşilay Şubesinin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye, Anneler Günü kapsamında etkinlik düzenlendi.
Gazibey Mahallesi'nde bir araya geldikleri kadınlara gül dağıtarak günlerini kutlayan ekipler, kadınlara Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin faaliyetlerini anlattı.
Son Dakika › Güncel › Anneler Günü'nde Gül İle Kutlama - Son Dakika
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